Срок грозит жительнице Приамурья за покушение на полицейского СК: в Приамурье завели дело на натравившую собаку на полицейского женщину

Москва10 окт Вести.Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, она подозревается в покушении на полицейского, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.

Предварительно установлено, что 30 сентября 2026 года инспекторы по делам несовершеннолетних прибыли к женщине домой для проверки сообщения школы о пропуске ее сыном уроков. Хозяйка находилась в состоянии алкогольного опьянения, в квартире было грязно, стояли пустые бутылки из-под спиртного. Полицейские приняли решение забрать детей. Женщина отреагировала агрессивно. Детей вывели из дома. Подозреваемая забежала во двор, сняла с цепи немецкую овчарку и натравила ее на сотрудницу полиции. Ее коллега, заметив нападение животного, применил перцовый баллончик.

Женщину доставили в отдел полиции. Ведется следствие, собака изъята говорится в сообщении

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.