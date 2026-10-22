Москва22 окт Вести.У 15 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины истек семилетний срок полномочий. На это обратили внимание украинские СМИ.

Верховная рада назначила их на должности 4 октября 2019 года. Все 15 человек сейчас составляют действующий состав ЦИК, хотя по закону комиссия должна включать 17 членов. Еще два назначенных в 2019 году члена комиссии – Юрий Фрицкий и Юрий Буглак – завершили работу в 2022 и 2024 годах соответственно.

По данным сайта ЦИК, комиссию возглавляет Олег Диденко. Его заместители – Сергей Дубовик и Виталий Плукар, секретарь – Елена Гатауллина. В состав также входят Оксана Боярчук, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк и Сергей Постивой.

Предыдущий состав украинского Центризбиркома продолжал работу после истечения срока полномочий в 2014 году еще около четырех лет – до сентября 2018 года.