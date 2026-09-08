Москва8 сенВести.Срок российского трехдневного моратория на удары по Киеву, введенный президентом Владимиром Путиным в связи с визитом на Украину американских переговорщиков, истек.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву 5 сентября, Киев - 6 сентября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.
На встрече в Кремле с Уиткоффом и Кушнером Путин отметил, что такая просьба поступила Москве по официальным каналам.