Истек срок моратория России на удары по Киеву

Срок российского моратория на удары по Киеву истек Истек срок моратория России на удары по Киеву

Москва8 сен Вести.Срок российского трехдневного моратория на удары по Киеву, введенный президентом Владимиром Путиным в связи с визитом на Украину американских переговорщиков, истек.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву 5 сентября, Киев - 6 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.

На встрече в Кремле с Уиткоффом и Кушнером Путин отметил, что такая просьба поступила Москве по официальным каналам.