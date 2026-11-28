Срок службы рэпера Macan в Росгвардии закончился, он демобилизовался Рэпер Macan демобилизовался после срочной службы в Росгвардии

Москва28 ноя Вести.Рэпер Macan (Андрей Косолапов) демобилизовался, его служба в Росгвардии подошла к концу. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, за рэпером в Центр спецназначения "Витязь" в Балашихе приехали товарищи на автомобилях BMW M5, Toyota Camry и Tank 500. Артист на расспросы коротко ответил, что служба прошла хорошо, и сел в BMW.

Ранее сообщалось, что 24-летний рэпер стал младшим сержантом и получил нагрудный знак "За отличие в службе" II степени. Он был удостоен этой награды за высокие показатели в боевой подготовке.