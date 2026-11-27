Отец и сыновья осуждены за насилие над представителями власти в Забайкалье

Сроки получили отец и сыновья за насилие над представителями власти в Забайкалье Отец и сыновья осуждены за насилие над представителями власти в Забайкалье

Москва27 ноя Вести.Отец и его двое сыновей осуждены за применение насилия в отношении представителя власти в Забайкалье, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.

Все произошло в середине мая 2025 года. Работники нацпарка у озера Большое Леприндо обнаружили нарушителей режима чрезвычайной ситуации и попросили предъявить документы для составления протокола. Нарушители попытались скрыться. Глава семейства направил автомобиль УАЗ на замдиректора заповедника, оказавшегося на пути движения. Один из сыновей толкнул ещё державшегося на ногах представителя власти в спину, а затем повалил его на землю. Инспектор снимал происходящее на камеру телефона. Второй сын попытался силой заставить удалить видео.

Суд признал всех троих виновными. Главу семейства приговорил к 3 годам колонии общего режима, одного сына — к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, второго — к двум годам колонии-поселения говорится в сообщении

Отец семьи должен возместить замдиректору нацпарка компенсацию морального вреда 30 тысяч рублей. У подсудимого конфисковал автомобиль.