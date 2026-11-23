Сроки восстановления работы метро по Южному мосту в Киеве пока не определены

Сроки запуска метро по Южному мосту в Киеве пока не названы Сроки восстановления работы метро по Южному мосту в Киеве пока не определены

Москва23 ноя Вести.Сроки возобновления работы метро по Южному мосту пока неизвестны. Об этом заявил глава Дарницкой райадминистрации Киева Александр Ковтунов, отметив, что до конца года запуск, скорее всего, не состоится.

Ковтунов пояснил, что после ударов повреждения пришлись именно на участки, по которым проходит линия метрополитена. Он отметил, что пока не может назвать точные сроки завершения всех необходимых работ.

Отвечая на вопрос о том, реально ли восстановить движение метро по мосту до Нового года, Ковтунов сказал, что, по его мнению, это маловероятно.

До нового года, мне кажется, что нет передает его слова издание "Страна"

При этом глава райадминистрации подчеркнул, что, по его оценке, повреждения не являются чрезмерно сложными. Работы провести необходимо, однако технически восстановление возможно, и все необходимые меры будут выполнены.

В ночь на 17 ноября ВС РФ нанесли массированный удар, в результате которого были поражены Северный и Южный мосты в Киеве.