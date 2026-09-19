Москва19 сен Вести.США задействуют все ресурсы своих программ для поддержки Армении в процессе реформирования армянской армии. Об этом заявил замглавы Пентагона Эндрю Лумис.

В Ереване прошли армяно-американские оборонные консультации. В них приняли участие командующий Национальной гвардией штата Канзас Лумис, бригадный генерал Пол Шнейдер и ряд других представителей различных структур Пентагона. Согласно информации пресс-службы военного ведомства Армении, в мероприятии участвовали и представители армянского минобороны.

Были подведены итоги программ, реализованных за последние годы в рамках сотрудничества между Арменией и США в оборонной сфере…США продолжат оказывать содействие осуществляемым в Армении оборонным реформам, используя весь потенциал своих программ по предоставлению консультаций, обмену опытом, а также по другим направлениям говорится в сообщении

Ранее стало известно, что США могут разместить войска в Армении у границы с Ираном.