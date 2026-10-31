США отрицают, что помогли Болсонару бежать из Бразилии Рубио отрицает причастность Вашингтона к бегству Болсонару из Бразилии

Москва31 окт Вести.Американская администрация не оказывала содействия бывшему кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару в выезде из страны после поражения на выборах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств государств G20 в Атланте.

Глава Госдепартамента пояснил, что власти Соединенных Штатов лишь зафиксировали факт прибытия политика на территорию Соединенных Штатов.

По словам Рубио, у Болсонару уже имелась действующая въездная виза, а президент США Дональд Трамп принял решение разрешить ему пересечь границу.

При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон якобы не участвовал в каких-либо договоренностях или организационных шагах, касающихся отъезда Болсонару из своей страны.

Правительство США не было напрямую вовлечено ни в какие сделанные шаги резюмировал Рубио

Болсонару покинул Бразилию, проиграв во втором туре президентских выборов действующему главе государстве Луису Инасиу Лула да Силве. При этом он проигнорировал требование судьи Верховного суда страны сдать паспорта в рамках расследования дела об отмывании денег. Он пересек границу с Аргентиной, после чего направился в США. Власти США подтвердили, что выдадут Болсонару и его семье визы. Лула да Силва назвал бегство политического соперника позорным поступком.