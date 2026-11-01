Трамп: Болсонару может оставаться в США, сколько захочет

Трамп рассказал, как долго беглый сенатор Болсонару может оставаться в США Трамп: Болсонару может оставаться в США, сколько захочет

Москва1 ноя Вести.Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, сбежавший из страны после поражения на выборах, может оставаться в США столько, сколько захочет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Он может оставаться здесь, сколько захочет. На мой взгляд, выборы были позором, с ним поступили очень плохо сказал Трамп

Американский лидер также добавил, что у него в планах пока нет встречи с Болсонару.

Флавиу Болсонару покинул Бразилию после проигрыша во втором туре президентских выборов. Он проигнорировал требование судьи Верховного суда сдать паспорта и тайно пересек границу с Аргентиной, откуда отправился в США. Власти США уже подтвердили, что выдадут Болсонару и его семье въездные визы.

Тем временем на родине против него расследуется дело об отмывании денег. Суд Аргентины также инициировал расследование в связи с проездом Болсонару через территорию страны.

Ранее стало известно, что Болсонару может получить вид на жительство в США в ускоренном порядке.