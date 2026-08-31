Москва31 авгВести.Американские военные перенаправили 83 судна с момента возобновления 14 июля морской блокады Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
Отмечается, что силы США вывели из строя три судна, а также высадились еще на два.
По состоянию на 30 августа силы CENTCOM перенаправили 83 коммерческих суднаговорится в сообщении
Накануне портал Axios передал, что США нанесли удар по иранскому острову Ларак. Агентство Tasnim сообщило, что два человека погибли и еще два получили ранения в результате американской атаки.