Москва31 авг Вести.Американские военные перенаправили 83 судна с момента возобновления 14 июля морской блокады Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Отмечается, что силы США вывели из строя три судна, а также высадились еще на два.

По состоянию на 30 августа силы CENTCOM перенаправили 83 коммерческих судна говорится в сообщении

Накануне портал Axios передал, что США нанесли удар по иранскому острову Ларак. Агентство Tasnim сообщило, что два человека погибли и еще два получили ранения в результате американской атаки.