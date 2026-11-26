Rapporteur: США отложили решение о пересмотре дислокации войск в Европе

США перенесли срок принятия решения о дислокации войск в Европе Rapporteur: США отложили решение о пересмотре дислокации войск в Европе

Москва26 ноя Вести.США перенесли на 2027 год срок принятия решения о пересмотре численности и дислокации американских войск, в том числе в Европе, сообщает издание Rapporteur.

Срок перенесен, поскольку администрация президента США Дональда Трампа подталкивает европейских союзников взять на себя больше ответственности.

Объявление об итогах пересмотра дислокации американских войск, первоначально запланированное на декабрь, отложено до следующего года отмечает издание

Пересмотр, начатый главой Пентагона Питом Хегсетом в июне 2026 года, должен продлиться шесть месяцев, речь идет о сокращении военного присутствия США в Европе.

Агентство Bloomberg передало, что США могут отложить принятие решения о выводе войск из Европы из-за переговоров по украинскому урегулированию.