Москва20 окт Вести.Соединенные Штаты пообещали Украине предоставить "мощные гарантии". Об этом в ходе пресс-конференции в Осло заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его утверждению, Вашингтон подтвердил, что гарантии безопасности для Киева "должны быть сильными".

Мы обсуждали различные предложения: НАТО, статья 5, гарантии вроде статьи 5 - есть разные гарантии безопасности, которые уже есть на бумаге сказал он

Глава киевского режима добавил, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передаст российской стороне предложения Вашингтона во время визита в Россию.

Ранее Зеленский заявил, что между США и Украиной возобновился обмен разведывательными данными.