Коул: США выяснят причину задержек с разморозкой средств Белоруссии в банках

США пообещали Минску помощь в возвращении $44 млн, застрявших в Citibank Коул: США выяснят причину задержек с разморозкой средств Белоруссии в банках

Москва16 сен Вести.США намерены выяснить причины задержки с разморозкой средств Белоруссии в иностранных банках. Об этом заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул агентству Reuters.

По его словам, американская сторона разберется, почему процесс разморозки средств затянулся.

Мы узнаем, из-за чего произошла задержка сказал Коул

Он добавил, что власти США также посмотрят, чем могут помочь Минску в сложившейся ситуации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов обсуждать с Вашингтоном новые вопросы после того, как США вернут 44 млн долларов, застрявших в американском Citibank.