Москва16 сенВести.США намерены выяснить причины задержки с разморозкой средств Белоруссии в иностранных банках. Об этом заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул агентству Reuters.
По его словам, американская сторона разберется, почему процесс разморозки средств затянулся.
Мы узнаем, из-за чего произошла задержкасказал Коул
Он добавил, что власти США также посмотрят, чем могут помочь Минску в сложившейся ситуации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов обсуждать с Вашингтоном новые вопросы после того, как США вернут 44 млн долларов, застрявших в американском Citibank.