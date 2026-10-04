США призвали Starbucks закрыть кофейни и магазины в китайском Синьцзяне Guardian: США призвали Starbucks закрыть кофейни и магазины в Синьцзяне в КНР

Москва4 окт Вести.Американские законодатели выступили с призывом к Starbucks закрыть свои недавно открывшиеся магазины и кофейни в китайском Синьцзяне из-за якобы геноцида со стороны властей КНР в отношении уйгуров, проживающих в этом регионе. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 29 сентября сеть кофеен открыла в регионе сразу две точки. Социальные сети тут же заполонили видео длинных очередей у флагманского магазина в туристическом районе Гранд-Базар в Урумчи. Влиятельные блогеры демонстрируют напитки из специальных коллекций. Однако председатель спецкомитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленаарп назвал этот шаг "морально несостоятельным".

У американской компании нет никаких оправданных причин вести бизнес в регионе, где Коммунистическая партия Китая задержала более миллиона уйгуров и лишает их веры, языка и культуры. Каждая чашка, проданная в этих магазинах, связывает культовый американский бренд с жестокой кампанией КПК против уйгуров считает он

Как добавили авторы статьи, МИД Китая заявил агентству Reuters, что обвинения в репрессиях – это "наглая ложь", а в Синьцзяне – "стабильное общество, экономический рост, расовое единство и религиозная гармония".

Уйгуры – тюркская преимущественно мусульманская этническая группа, проживающая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. По мнению некоторых международных организаций и экспертов, а также иностранных государств, включая США, в последние несколько лет правительство КНР проводит "геноцид" в отношении этой части населения страны. Он якобы заключается в том числе в отправке уйгуров в "лагеря перевоспитания": по данным ООН, там содержатся более 1 млн представителей мусульманских меньшинств. Пекин все отрицает.