Москва11 авгВести.США продали два танкера, якобы связанные с Россией, на металлолом, они направляются на демонтаж и утилизацию в индийский Аланг. Об этом сообщает портал Lloyd's List.
Правительство США продало конфискованные суда Era и Lileo компании-переработчику GMS, и оба судна направляются сейчас в Аланг для демонтажаговорится в сообщении
Отмечается, что несмотря на одобрение суда и исключения, предоставленные Минфином США, банки, страховщики и поставщики услуг неохотно шли на контакт, что продемонстрировало сложности утилизации судов, попавших под санкции, даже после их конфискации.
Ранее сообщалось, что турецкое судно Nadezhda, поврежденное в результате атаки украинских БПЛА в Черном море, доставили в порт Самсуна.