Lloyd's List: США продали на металлолом два танкера, якобы связанные с РФ

США продали на металлолом танкеры, якобы связанные с Россией Lloyd's List: США продали на металлолом два танкера, якобы связанные с РФ

Москва11 авг Вести.США продали два танкера, якобы связанные с Россией, на металлолом, они направляются на демонтаж и утилизацию в индийский Аланг. Об этом сообщает портал Lloyd's List.

Правительство США продало конфискованные суда Era и Lileo компании-переработчику GMS, и оба судна направляются сейчас в Аланг для демонтажа говорится в сообщении

Отмечается, что несмотря на одобрение суда и исключения, предоставленные Минфином США, банки, страховщики и поставщики услуг неохотно шли на контакт, что продемонстрировало сложности утилизации судов, попавших под санкции, даже после их конфискации.

Ранее сообщалось, что турецкое судно Nadezhda, поврежденное в результате атаки украинских БПЛА в Черном море, доставили в порт Самсуна.