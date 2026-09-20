Минприроды: крупнейшее месторождение лития в РФ находится в Мурманской области

Стали известно, где в России находится крупнейшее месторождение лития Минприроды: крупнейшее месторождение лития в РФ находится в Мурманской области

Москва20 сен Вести.Почти 40% запасов лития в России находится в Мурманской области, сообщили РИА Новости в Минприроды России.

Крупнейшим месторождением лития в России является Колмозерское в Мурманской области с балансовыми запасами 1 704,5 тысячи тонн (39,2%) сказали в министерстве

В ведомстве добавили, что среди лидеров месторождений лития в России находятся Угуг-Танзекское в Туве, Гольцовое в Иркутской области, Урикское в Бурятии.

Литий является основным сырьем для аккумуляторов, используется в металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла.