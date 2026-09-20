Москва20 сенВести.Почти 40% запасов лития в России находится в Мурманской области, сообщили РИА Новости в Минприроды России.
Крупнейшим месторождением лития в России является Колмозерское в Мурманской области с балансовыми запасами 1 704,5 тысячи тонн (39,2%)сказали в министерстве
В ведомстве добавили, что среди лидеров месторождений лития в России находятся Угуг-Танзекское в Туве, Гольцовое в Иркутской области, Урикское в Бурятии.
Литий является основным сырьем для аккумуляторов, используется в металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла.