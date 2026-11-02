МОК: семь стран претендуют на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Стали известны претенденты на проведение Олимпиады-2036 МОК: семь стран претендуют на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Москва2 ноя Вести.Международный олимпийский комитет определил семь стран, претендующих на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Речь идет о Венгрии, Германии, Индии, Катаре, Республике Корея, ЮАР и Турции.

Мы продолжим тесно сотрудничать со всеми семью заинтересованными сторонами, чтобы поддержать их в реализации проектов заявила председатель комиссии МОК по выбору страны-организатора будущих Олимпийских игр Колинда Грабар-Китарович

Ранее появилась информация, что летние Олимпийские игры 2036 года примет столица Катара Доха.