Москва9 сен Вести.Главный редактор радио KP Андрей Горбунов рассказал, как проходила эвакуация пассажиров незаконно арестованного Норвегией научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

Он отметил, что об эвакуации пассажирам стало известно лишь за сутки до операции.

Но всем причастным строго-настрого запретили рассказывать кому-либо данную информацию… Но даже при всем желании, что можно было рассказать? Известно лишь было, что в ночь с понедельника на вторник мы можем отправиться домой. Но как – самолетом или кораблем? Даже эта информация была засекречена сказал Горбунов

По его словам, которые приводит KP.RU, в понедельник, 7 сентября, багаж временно застрявших в Баренцбурге доставили на корабль, который должен был отвезти пассажиров из русской столицы Шпицбергена в норвежскую столицу архипелага – Лонгйир.

На борту норвежцы нарочито вежливо проверили у каждого гражданина России загранпаспорт.

Из Лонгйира россияне вылетели в Киркенес - ближайший от России населенный пункт Норвегии. Затем они добрались до КПП Борисоглебск на российско-норвежской границе.

Ранее власти Норвегии незаконно арестовали судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбург на Шпицбергене по иску украинского "Нафтогаза". 8 сентября часть команды "Профессора Молчанова" вместе с 69 пассажирами вернулись на родину.