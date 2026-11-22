Москва22 ноя Вести.Рацион отшельницы Агафьи Лыковой, живущей на отдаленной заимке в тайге в заповеднике "Хакасский", аскетичный, сообщил ТАСС ее духовный наставник отец Игорь Мыльников.

Кртошку может с картошкой есть. Хлеб она делает свой. Привозим ей муку сказал батюшка

Он добавил, что у нее есть каши, овощи, масло, запаслась отшельница рыбой. Привозят ей фрукты.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Ранее стало известно, что дом отшельницы Агафьи Лыковой атаковал медведи. Хищник утащил в лес ее собаку.