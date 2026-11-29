Россия оказалась второй в G20 по доступности десятка яиц

Стало известно, какое место занимает Россия в G20 по доступности десятка яиц Россия оказалась второй в G20 по доступности десятка яиц

Москва29 ноя Вести.Среди стран "Большой двадцатки" дешевле всего купить упаковку из десяти яиц можно в Индии, России и Индонезии. Об этом следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе открытых данных.

Дешевле всего десяток яиц среди 43 стран G20, включая отдельных членов Евросоюза, согласно последним доступным данным, обойдется жителям Индии – в среднем 0,79 доллара​​​.

Следом располагается Россия, где, по данным Росстата за сентябрь, средняя стоимость десятка яиц составила 101,39 рубля (1,2 доллара). На третьем месте находится Индонезия (1,24 доллара), на четвертом – Китай (1,33 доллара). Замыкает пятерку Бразилия (1,65 доллара).

Следом идут Япония (1,7 доллара), Турция (1,83 доллара) и Мексика (1,98 доллара). За ними ЮАР (2 доллара) и Аргентина (2,12 доллара).

Дороже всего десяток яиц стоит в Дании, где средняя стоимость упаковки превысила четыре доллара (4,13 доллара). В Австралии продукт можно купить за 3,98 доллара, в Нидерландах – за 3,9 доллара, в Австрии – за 3,84 доллара. Жителям Люксембурга покупка обойдется в 3,78 доллара, Кипра – в 3,76 доллара, Греции – 3,71 доллара.

Замыкают десятку стран с самыми дорогими яйцами Ирландия (3,63 доллара), США (3,57 доллара) и Франция (3,47 доллара).

Ранее стало известно, что дешевле всего купить полуторалитровую бутылку питьевой воды из всех стран "Большой двадцатки" можно в Индии, Индонезии и Италии. Россия по этому критерию занимает 12-е место.