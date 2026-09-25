Москва25 сен Вести.Французская певица и актриса Марина Влади изменила взгляды Владимира Высоцкого на жизнь и показала ему мир. Об этом ИС "Вести" рассказал бизнесмен и меценат Андрей Гавриловский.

Люди, которые знали Высоцкого … до встречи с Влади и после встречи с Влади, говорят, что она его сделала совсем другим человеком. Он стал ценить то, что он делает, стал ценить свои стихи, стал ценить свое время, и он стал к жизни относиться совсем по-другому. В конце-концов … она много чего сделала ему, показала ему мир рассказал Гавриловский

Бизнесмен вспомнил историю о том, как Высоцкого не выпускали за границу. Тогда Влади вступила в компартию Франции и просила бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева выдать артисту загранпаспорт.

Три с половиной года Высоцкого не выпускали за границу. И Влади специально вступила в компартию Франции, достигла там высоких партийных высот в этой организации и возглавила совместное общество французско-советской дружбы. [На одной из встреч] был Брежнев … и она ему сказала: "не могу мужа вывести, показать свою Родину". Это было сказано около там 5 часов вечера. Брежнев сказал: "Мы это дело порешаем". И в 7 утра … привезли им свежий отпечатанный паспорт Высоцкого … И Высоцкий смог выехать за границу сказал он

Ранее работавший в театре на Таганке и в качестве доверенного лица Высоцкого Валерий Янкович заявил, что Марина Влади хотела увезти сердце артиста во Францию.