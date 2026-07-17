Москва17 июл Вести.Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива по сути может ударить как по европейским потребителям и производителям, так и по азиатским, в том числе по Японии, по Корее, и по Китаю. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива может … сделать более дорогим логистику из Азии, азиатской части мира в европейскую часть. Это, безусловно, ударит как по европейским, скажем так, потребителям и производителям, так и по азиатским, в том числе и по Японии, по Корее, и даже по Китаю … В случае, если движение судов будет небезопасным, безусловно, будет необходимо менять маршруты, огибать со стороны Южной Африки по традиционному маршруту, который долго пользовался в мировой экономике до появления заложения основ Суэцкого канала. Поэтому, с этой точки зрения, это, конечно, риск очень высокий