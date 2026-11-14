Стало известно, почему нет связи в месте пропажи Усольцевых Минцифры края: в месте пропажи Усольцевых нет базовых станций связи

Москва14 ноя Вести.Устойчивого покрытия связью в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, на этой территории сложный горный рельеф и нет источников электроснабжения для базовых станций, сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития региона.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.

Что касается обеспечения услугами связи Кутурчинского Белогорья, то на текущий момент устойчивого покрытия услугами связи на данной территории нет в силу ряда объективных факторов пояснили в ведомстве

Уточняется, что эта горная территория малонаселенная, не имеет источников электроснабжения и базовых станций. Поэтому связь с туристскими группами на маршрутах обеспечивается спутниковыми средствами связи.