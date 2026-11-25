Стоимость патента для мигрантов в Приморье увеличится на 3,3 тыс. рублей Патент для трудовых мигрантов в Приморье подорожает на 3,3 тыс. рублей

Москва25 ноя Вести.С 2027 года стоимость патента для трудовых мигрантов в Приморье увеличится на 3,3 тыс. рублей, до 17,2 тыс. рублей. Соответствующий региональный закон приняли депутаты Законодательного собрания.

С учетом коэффициентов, утвержденных Законодательным Собранием края и Минэкономразвития РФ, в 2027 году стоимость рабочего патента для трудовых мигрантов в Приморье достигнет 17 206 рублей, что на 3 360 рублей больше, чем в прошлом году говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента

Согласно расчетам властей Приморья, количество оформленных патентов будет на уровне прошлых лет, а налоговые отчисления иностранных рабочих в краевой бюджет составят не менее 2,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту закона, поступившего в Мосгордуму, в 2027 в столице для иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в организациях и у индивидуальных предпринимателей, патент подорожает до 11 тыс. рублей в месяц. Для тех, кто трудится у физических лиц, его стоимость составит 15,6 тыс. рублей в месяц.