Сторонник снятия санкций с РФ Неофиту стал кандидатом на пост президента Кипра Политик Неофиту, требующий снять с РФ санкции, победил на праймериз партии ДИСИ

Москва29 ноя Вести.Выступающий за отмену антироссийских санкций кипрский политик Авероф Неофиту будет представлять крупнейшую парламентскую партию республики "Демократический сбор" (ДИСИ) на президентских выборах в 2028 году. Об этом сообщила партийная избирательная комиссия после подсчета итогов голосования.

Неофиту одержал победу на праймериз с результатом 70,48% голосов. Его соперник, член парламента от Никосии Йоргос Памборидис, получил 29,52% голосов избирателей.

В голосовании приняли участие более 15 тысяч членов ДИСИ. На территории Кипра были открыты 66 избирательных участков, еще три участка работали за пределами страны – два в Греции и один в Великобритании.

В 2023 году Неофиту уже участвовал в президентских выборах. Тогда он стал третьим, а президентское кресло досталось Никосу Христодулидису, который баллотировался как независимый кандидат.

Неофиту активно выступает за отмену антироссийских санкций. Так, в октябре этого года он обратился к президенту Кипра Христодулидису с призывом потребовать от Брюсселя снять с РФ энергетические санкции.

Ранее стало известно, что во второй тур выборов главы Гагаузской автономии вышли сторонники дружбы Молдавии с РФ.