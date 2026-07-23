Сторублевая купюра и тренд соцсетей помогли паре из разных городов создать семью Пара из разных городов поженилась благодаря надписи на сторублевой купюре

Москва23 июл Вести.Тренд из соцсетей свел девушку из Подмосковья с лейтенантом из Санкт-Петербурга. Расстояние не помешало паре познакомится лично и создать семью. О необычной истории знакомства, произошедшей благодаря купюре номиналом в 100 рублей, теперь уже семейная пара рассказала KP.RU.

Все произошло в 2013 году, когда в руки Екатерины случайно попала сторублевая купюра, на которой была написана фамилия молодого человека, как выяснилось позже – лейтенанта из Петербурга Андрея.

Тогда в соцсетях набирал популярность тренд: люди подписывали купюры, отправляли их в оборот и смотрели, вернутся ли они обратно.

Получив подписанную купюра, Екатерина вбила данные и нашла нужную ей страницу в соцсети. Между молодыми людьми завязалась переписка, из которой выяснилось, что купюра проделала путь из Петербурга до Подмосковья.

Первая встреча Екатерины и Андрея состоялась в Москве. Уже через полгода девушка, которой на тот момент был 21 год, оставила хорошую должность геодезиста и переехала к молодому человеку в военное общежитие.

Влюбленные жили в общежитиях, потом в служебных квартирах. Поженились Екатерина и Андрей в 2015 году. В 2017-м у них родилась дочь Даша, в 2023-м — сын Денис. Сейчас семья проживает в Москве. Андрей из лейтенанта вырос до майора и выполняет задачи в зоне проведения СВО, а та самая подписанная купюра стала семейной реликвией.