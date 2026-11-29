В ОПЕК+ указали на инфляционное давление из-за угроз поставкам нефти

Страны ОПЕК+ предупредили о волатильности из-за ударов по энергообъектам В ОПЕК+ указали на инфляционное давление из-за угроз поставкам нефти

Москва29 ноя Вести.Семь ключевых государств альянса ОПЕК+, взявших на себя обязательства по добровольному сокращению нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир), высказали обеспокоенность в связи с ударами по энергетическим объектам.

Как следует из коммюнике организации по итогам встречи, подобные инциденты дестабилизируют сырьевые рынки.

Участники заседания обратили внимание на то, что полноценное восстановление поврежденных мощностей сопряжено со значительными временными и финансовыми издержками, что ограничивает доступность ресурсов.

В заявлении подчеркивается, что любые угрозы безопасности энергоснабжения, включая атаки на инфраструктуру и блокировку международных морских коридоров — провоцируют ценовые колебания. По оценке стран-участниц, это ослабляет общие шаги в рамках Декларации о сотрудничестве, призванной поддерживать рыночный баланс на благо экспортеров, покупателей и глобальной экономики.

Представители группы также указали на сохраняющиеся сбои в отгрузках и аномально высокую стоимость фрахта и страхования грузов, которая в настоящее время превышает треть цены самого сырья.

Как считают авторы документа, эти логистические барьеры затрудняют оперативную доставку нефти и нефтепродуктов потребителям и усиливают глобальное инфляционное давление.