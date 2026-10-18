Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсаций за удары Страны Персидского залива потребовали от Тегерана компенсаций за ракетные удары

Москва18 окт Вести.Государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) возложили на Иран полную ответственность за атаки на страны региона, потребовав от Тегерана возмещения нанесенного ущерба. Это следует из итогового заявления заседания Совета министров ССАГПЗ.

Совет призывает Совет Безопасности и международное сообщество… обязать Иран полностью возместить весь причиненный ущерб в соответствии с резолюцией Совета по правам человека ООН 61/1 от 2026 года говорится в коммюнике, копия которого есть в распоряжении ТАСС

Главы МИД стран ССАГПЗ осудили ракетные удары, а также атаки БПЛА со стороны Тегерана и его союзников по странам Совета и Иордании. Целями этих нападений, как следует из заявления, становились гражданские объекты, жилые районы и дипломатические миссии. Это, как уточняется в коммюнике, привело к значительному материальному ущербу, а также создало угрозу безопасности мирного населения.

Любые попытки Ирана оправдать свои действия категорически отвергли аравийские монархии. Они выступили с требованием к Тегерану "немедленного и безоговорочного прекращения всех нападений, провокаций и угроз".