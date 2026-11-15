Строители готовятся к монтажу защитной оболочки реакторов ЛАЭС-2 На ЛАЭС-2 готовятся к монтажу защитной оболочки реакторов

Москва15 ноя Вести.В Ленинградской области на строительстве атомной станции готовятся к монтажу защитной оболочки реакторов. О том, как строится защитный купол для реакторов, рассказал ИС "Вести" представитель инжиниринговой компании Павел Балудин.

Гермооблицовка - это пассивная защита, которая будет монтироваться за счет 18 опорных точек. Все это будет опускаться и в дальнейшем будет выставляться непосредственно на здание реактора, а после начнутся монтажные процедуры по обварке заявил он

Защитный купол сможет обеспечить безопасность двигателей.

Две оболочки обеспечивают безопасность при любых природных явлениях, штормах, ураганах, смерчах. Но самое главное - эти оболочки не позволят нанести повреждения даже при падении самолета со скоростью 700 км/ч сказал директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда

Параллельно с работами по облицовке строители продолжают устройство бетонной шахты реактора. На следующий год планируется смонтировать корпус атомного котла на третьем энергоблоке.