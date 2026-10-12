В Петербурге стартовало строительство временного моста через Неву для ШМСД

Строители ШМСД приступили к возведению рабочего моста через Неву В Петербурге стартовало строительство временного моста через Неву для ШМСД

Москва12 окт Вести.В Санкт-Петербурге приступили к возведению вспомогательного рабочего моста через Неву - он нужен для строительства основной разводной переправы Широтной магистрали скоростного движения. Об этом проинформировала администрация города на официальном сайте.

Широтная магистраль - стратегический проект для Петербурга и всей России. Президент России придает магистрали особое значение… Сейчас начался новый важный этап - устройство вспомогательного рабочего моста отметил губернатор Александр Беглов

Рабочий мост - конструкция временная. По нему тяжелая техника будет добираться до места строительства основных конструкций. Также он прикроет место возведения постоянных опор от ледохода.

Чтобы построить мост, в дно Невы вибропогружением устанавливают полые стальные трубы-сваи, а сверху на них монтируют стандартные секции пролетного строения.

Основные конструкции моста ШМСД уже начали возводить: специалисты приступили к погружению шпунтового ограждения на крайней левобережной опоре. Мост через Неву - самый сложный этап ШМСД: нужно устроить 1 170 буронабивных свай, уложить 160 тысяч кубометров бетона и смонтировать 16 тысяч тонн металлоконструкций.