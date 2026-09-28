Суд в Москве приговорил 20-летнюю девушку к 12,5 годам за покушение на убийство

Студентка, пытавшаяся убить москвичку по указке мошенников, получила 12,5 года Суд в Москве приговорил 20-летнюю девушку к 12,5 годам за покушение на убийство

Москва28 сен Вести.Никулинский районный суд Москвы приговорил студентку к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, признав ее виновной в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, сообщает Baza.

Московский Никулинский суд признал 20-летнюю Елизавету виновной в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ей назначили принудительное лечение и наблюдение у психиатра пишет паблик

Елизавета стала жертвой мошенников. Они убедили девушку, занимавшуюся волонтерством и участвовавшую в патриотических программах, что она помогает выявлять иноагентов и под этим предлогом поручили ей расправиться с 59-летней москвичкой.

Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, студентка пришла к квартире женщины и позвонила в дверь. Когда хозяйка открыла, нападавшая распылила ей в лицо газ и замахнулась молотком. Однако на помощь женщине подоспели родственники, которые обезвредили Елизавету и не дали ей скрыться.

Девушка признала свою вину и раскаялась. Прокуратура запрашивала для нее 10 лет.

Отбывать наказание Елизавета будет в колонии общего режима.