Москва16 сен Вести.Иск российской певицы Полины Гагариной против включения ее фигуры в санкционный список частично удовлетворили в суде Европейского союза, следует из опубликованного в среду решения по делу T-460/24 Gagarina v Council.

Совет суда ЕС не представил "совокупность достаточно конкретных, точных и согласующихся" новых доказательств, позволяющих установить, что Гагарина продолжала соответствовать санкционному критерию на дату принятия решений 2025 года.

При этом судебный орган отклонил требования певицы об отмене ее первоначального включения в санкционный список ЕС в июне 2024 года и последующего сохранения в нем в сентябре 2024 года.

В июле стало известно, что Гагарина подала уже второй иск в суд ЕС с требованием отменить санкции против нее и исключить из ограничительного списка.