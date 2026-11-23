Суд ЕС принял иски от холдинга VK и разработчика Мах об отмене санкций

Суд Евросоюза принял иски об отмене санкций от VK и разработчика Мах Суд ЕС принял иски от холдинга VK и разработчика Мах об отмене санкций

Москва23 ноя Вести.Суд Евросоюза зарегистрировал иски от холдинга VK, компании-разработчика мессенджера MAX ООО "Max" и экс-гендиректора организации Елены Багудиной к Совету ЕС с требованием отменить санкции, следует из данных Официального журнала ЕС.

Европейский союз в июле включил в санкционный список VK и компанию "Коммуникационная платформа" - разработчика мессенджера MAX. В начале октября VK сообщал, что оспаривает решение Совета ЕС о внесении компании в санкционный список, требуя отменить ограничения.

Как следует из данных Официального журнала ЕС, зарегистрированы три иска, поступившие в суд 7 октября. Истцы требуют отменить решение Совета ЕС от 13 июля о включении в санкционный список.

Согласно иску от VK, Совет ЕС допустил ошибку в оценке и нарушил критерии включения компании в санкционный список.

Истец утверждает, что анализ обоснования по существу показывает: большинство обвинений не только являются бездоказательными и ложными, но и недостаточны для подтверждения того, что истец "оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе путем содействия таким действиям и создания условий для них" отмечается в сообщении

Санкции Европейского союза не оказывают влияния на работу VK и мессенджера MAX, отмечали в июле в холдинге. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла введение санкций против VK и MAX проявлением бессильной злобы и русофобии.