Суд изъял в доход государства бизнес-центр Коломойского в Москве Суд конфисковал имущественный комплекс олигарха Коломойского на Поварской

Москва23 ноя Вести.Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил изъять в доход государства бизнес-центр "Поварская Плаза", связанный с украинским предпринимателем Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Ответчиками по делу выступили сам Коломойский и фирма "Сити Холдинг", владевшая объектом на улице Поварской недалеко от Верховного суда России. Здание обращено в собственность государства как имущественный комплекс с немедленным исполнением решения.

Как установило следствие, сдача помещений в аренду приносила структуре около 7 млн рублей дохода ежемесячно.