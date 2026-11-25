Суд обязал Минздрав Татарстана уволить главврача за выплаты себе 1,9 млн

Суд Казани обязал Минздрав Татарстана уволить главврача за выплаты себе Суд обязал Минздрав Татарстана уволить главврача за выплаты себе 1,9 млн

Москва25 ноя Вести.Вахитовский районный суд Казани обязал Минздрав Татарстана расторгнуть трудовой договор с главным врачом Черемшанской центральной районной больницы Лилией Муртазиной за выплаты себе более 1,9 млн рублей. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Уточняется, что Муртазина необоснованно начисляла себе стимулирующие выплаты по двум совмещаемым должностям. Помимо этого, она обеспечила выплату завышенных премий и неправомерных ежемесячных надбавок своим родственникам.

В результате отдельным работникам предоставлялись необоснованные преимущества, что ущемляло права остальных сотрудников учреждения. Указанные обстоятельства скрывались от работодателя вплоть до начала прокурорской проверки говорится в сообщении ведомства

По итогам проверки прокуратура потребовала от министра здравоохранения Татарстана уволить Муртазину в связи с утратой доверия. Однако вместо этого приказом министра руководителю больницы объявили выговор.

Надзорное ведомство сочло такое взыскание несоразмерным нарушениям и обратилось в суд. В результате суд удовлетворил иск.