Суд Хорватии не стал выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Суд Хорватии отменил выдачу Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Суд Хорватии не стал выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Москва27 ноя Вести.Высший уголовный суд Хорватии отменил решение о выдаче в Германию подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" украинца Владимира Журавлева. Об этом сообщили в представляющей его интересы юридической фирме "Катеринчук, Моор и партнеры".

Уточняется, что суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции и обязал его получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и границ уголовного преследования.

Суд отменил решение суда города Пула от 18 сентября 2026 о передаче Журавлева Германии и направил дело на повторное рассмотрение отмечается на странице фирмы в соцсети

При этом украинские юристы признают, что вопрос экстрадиции Журавлева в Германию остается открытым.

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Чтобы отвести от себя подозрения, ЦРУ собрало и тренировало специальную группу из шести украинцев. Этой версии стали придерживаться западные СМИ. Они начали публиковать статьи, в которых якобы выявили нового виновника — яхту "Андромеда", которая управлялась украинцами. Сеймур Херш, правда, считает эту версию нежизнеспособной.

Президент РФ Владимир Путин считает чушью версию о том, что подрыв "Потоков" был устроен украинскими активистами. По его словам, любители это сделать не могут; взрыв на такой глубине могут спланировать и осуществить только специалисты на уровне спецслужб всего нескольких государств мира.