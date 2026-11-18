Суд Москвы начал рассматривать дело наемника ВСУ, задержанного во Внуково Мосгорсуд рассматривает дело наемника ВСУ из Никарагуа, задержанного во Внуково

Москва18 ноя Вести.Уголовное дело в отношении уроженца Никарагуа Рейеса Санчеса Андони де Хесуса, служившего в качестве наемника на стороне ВСУ и задержанного в московском аэропорту Внуково в нетрезвом виде, начал рассматривать Московский городской суд, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В суд поступило уголовное дело Рейеса Санчеса Андони де Хесуса, гражданина Никарагуа, обвиняемого по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Судебное заседание отложено в связи с необходимостью перевести ряд документов из дела на испанский язык, поскольку подсудимый русским языком не владеет отметили в документах

Фигуранта задержали в зале международных вылетов аэропорта Внуково в нетрезвом состоянии в конце декабря 2025 года.