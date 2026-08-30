Суд Москвы назначил американке Койл свыше 3 лет за пистолет "Кольт" Американка Койл проведет в колонии 3 года 3 месяца за контрабанду пистолета

Москва30 авг Вести.Солнцевский районный суд Москвы утвердил приговор Татьяне Койл, признав ее виновной в контрабанде огнестрельного оружия и назначив 3 года 3 месяца в колонии общего режима, сообщил ТАСС со ссылкой на документы инстанции.

Окончательно назначить Койл Татьяне Тимофеевне наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима отметили в материалах

Койл в 2003 году вышла замуж за гражданина США и переехала к супругу. После его смерти женщина решила вернуться на родину. В одном из чемоданов, с которыми она путешествовала, оказался Colt Commander и три магазина к нему. По словам Койл, пистолет был памятью о муже, о запрете провоза оружия в Россию она не знала. Защита женщины настаивала на отсутствии умысла на контрабанду, обжаловала решение в вышестоящей инстанции, которая признала приговор законным.