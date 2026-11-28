Суд Мюнстера дал 8 месяцев условно двойнику Гитлера из Нидерландов В Германии вынесли приговор "голландскому Гитлеру" за разжигание розни

Москва28 ноя Вести.Суд города Мюнстера в Германии приговорил 58-летнего гражданина Нидерландов Стефана Вийкампа, известного как "голландский Гитлер", к восьми месяцам лишения свободы условно за разжигание ненависти и публичное прославление нацизма. Об этом сообщает газета Westfälische Nachrichten.

Поводом для уголовного преследования стали высказывания активиста на митинге праворадикалов в Мюнстере в июле 2025 года, где он открыто восхвалял Адольфа Гитлера. Помимо условного срока, суд обязал мужчину выплатить штраф в размере €1000 и возместить процессуальные издержки (ранее назначенную сумму в €3000 снизили после апелляции из-за материального положения подсудимого).

Вийкамп давно известен участием в ультраправых движениях Германии и Нидерландов, а ранее входил в руководство запрещенной неонацистской партии "Правые".