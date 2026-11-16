Суд на Гавайях в январе рассмотрит дело украинца о нападении на тюленя РИА Новости: гавайский суд рассмотрит дело украинца, напавшего на тюленя

Москва16 ноя Вести.В конце января суд на Гавайях начнет рассматривать дело 38-летнего украинца Игоря Литвинчука, которого обвиняют в нападении на редкого гавайского тюленя-монаха. С материалами дела ознакомились в РИА Новости.

Инцидент произошел еще в начале мая, когда Литвинчук приехал на Гавайи в отпуск. В момент, когда тюлень-монах по кличке Лани играл с бревном в воде, мужчина находился рядом, на мелководье. Согласно материалам дела и видеозаписям очевидцев, украинец поднял камень размером с кокос и бросил его в голову животного. От испуга оно резко выпрыгнуло из воды, отплыло к рифу и около полутора часов оставалось практически неподвижным.

На замечания со стороны неравнодушных людей, гражданин Украины, по словам свидетелей, ответил, что "достаточно богат, чтобы оплатить любые штрафы".

Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы в общей сложности, и штрафы на сумму до 170 тысяч долларов.

Вадим Олейник со своей женой Фото: Соцсети

Подобный случай жестокого обращения с животными со стороны украинцев произошел 5 мая. Блогер Вадим Олейник со своей женой заснял, как катается на откладывающей яйца рептилии, а также держит в руках вылупившихся черепашат. Заслуженный юрист России Иван Соловьев отреагировал на случившееся и назвал ситуацию вопиющей.