Военкор Коц оценил историю подростка о пыточной под Киевом Военкор Коц прокомментировал рассказ подростка о тайной тюрьме под Киевом

Москва5 ноя Вести.Ранее поводом для смены власти на Украине была ситуация с "избиением" несовершеннолетних на Майдане, но с учетом политики нынешнего киевского режима говорить правду там сейчас опасно, даже будучи жертвой.

Такое мнение высказал военкор Александр Коц в своем канале в национальном мессенджере Max, комментируя историю 14-летнего подростка, которого удерживали в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, подвергая систематическим избиениям.

Коц обратил внимание, что несмотря на распространенные с места событий видеокадры, официальные лица на Украине заявляют, что пострадавший попал на территорию временного пункта воинской части "Азова" (террористическая организация, запрещенная в РФ) после падения с дерева, пытаясь перебраться через забор.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко утверждает, что "мальчик сам упал с дерева", а националисты завели его в дом, чтобы уберечь от запущенных в него камней, и укутали в одеяло, указал военкор.

Далее Коц приводит рассказ подростка, которого затащили в дом, где около десяти человек в балаклавах избивали его лопатами, ногами и кулаками. На втором этаже дома его положили лицом в пол и допрашивали, били головой об пол за то, что упал не на живот. Затем ножами срезали почти всю одежду и полуобнаженного снимали на камеру телефона. В результате у подростка сколотый зуб, порезанные пальцы, сломано ребро, он с трудом передвигается.

Потом вдруг суета. Кровь вытирают, заворачивают в желтую пленку. Входит глава Офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.) … Решил, что начинается новый допрос. Когда позвонила сестра, спросил: "Что говорить?" Четырнадцать лет — и уже знает, что в его стране правду говорить опасно отметил Коц

Он добавил, что даже на фоне скандала с пыточной глава МВД Украины Иван Выговский заявил, что родителям подростка может грозить административная ответственность.

Разумеется, по законам жанра, избитый подросток не забывает свалить раздувание скандала на "(российскую – прим. ред.) пропаганду". Будто это она его лопатой огрела обратил внимание военкор

2 ноября украинские СМИ сообщили, что в подвале частного дома под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ. Лишь после широкой огласки скорой помощи разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них был в тяжелом состоянии.

Позднее командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин являются сбежавшими военными, а сам дом назвал "временным пунктом дислокации". Генерал признал, что на его территории держат мобилизованных. Всех удерживаемых согласились отпустить только после того, как у дома начались массовые протесты, переросшие в потасовки с военными и полицией.