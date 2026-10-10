Суд назначил условный срок фигуранту по делу о поставке бракованных бронежилетов Обвиняемый по делу о поставке бракованных бронежилетов получил условный срок

Москва10 окт Вести.Фигуранту дела о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны Вячеславу Портянникову назначен условный срок. Такое решение вынес Мосгорсуд, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Приговор Тушинского районного суда г. Москвы от 3 июня 2026 года в отношении Портянникова Вячеслава Васильевича - изменить. Назначенное Портянникову Вячеславу Васильевичу основное наказание в виде 7 лет лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 4 года говорится в сообщении

Ранее подсудимый пошел на досудебное соглашение со следствием, то есть признал вину и дал показания на других обвиняемых по делу.

Портянников был осужден за посредничество в передаче взяток за приемку продукции должностным лицам Минобороны РФ, в особо крупном размере, в составе организованной группы.

Ранее Мещанский суд вынес приговор двум топ-менеджерам ГК "Пикет", признанным виновными в поставках в войска некачественных бронежилетов.