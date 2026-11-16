Суд не нашел оснований для кратного зачета срока Людмиле Тарховой Суд отказал Людмиле Тарховой сократить срок пребывания в колонии

Москва16 ноя Вести.Куйбышевский районный суд Самары отказал дочери экс-мэра Самары Людмиле Тарховой, осужденной на 7 лет за вымогательство, в изменении срока отбывания наказания, сообщает пресс-служба Самарского областного суда в MAX.

В частности, Тархова просила зачесть ей время, проведенное в СИЗО, на период рассмотрения дела ее дочери об убийстве Виктора Тархова и его жены, по которому она проходит потерпевшей.

Людмила Тархова просила зачесть время по принципу "день за полтора".

Суд пришел к выводу, что правовых оснований для применения кратного зачета в данном случае нет сказано в публикации

Решение в законную силу не вступило.

10 ноября Самарский областной суд продлил арест дочери Людмилы Тарховой Екатерины, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки - экс-мэра Самары и его жены - на три месяца.