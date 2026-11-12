Москва12 нояВести.Суд назначил административный штраф местному жителю за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Такое решение вынес мировой судья Дмитровского судебного района.
Передано судье - производство по делу статьи 13.53 КоАП РФговорится в материалах
Статья о поиске в интернете материалов, признанными экстремистскими, была включена в КоАП РФ в сентябре 2025 года. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.