Суд оштрафовал жителя Подмосковья за поиск экстремистских материалов В Подмосковье оштрафовали мужчину за поиск экстремистских материалов

Москва12 ноя Вести.Суд назначил административный штраф местному жителю за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Такое решение вынес мировой судья Дмитровского судебного района.

Передано судье - производство по делу статьи 13.53 КоАП РФ говорится в материалах

Статья о поиске в интернете материалов, признанными экстремистскими, была включена в КоАП РФ в сентябре 2025 года. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.