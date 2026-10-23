Москва23 октВести.Военный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста для бывшего заместителя начальника управления нацполитики Хабаровского края Владимира Фетисова и его жены Натальи Романенко, обвиняемых в подготовке теракта на Транссибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.
Суд рассмотрел апелляцию на решение продлить Фетисову и Романенко меру пресечения в виде содержания под стражей. Судебный акт суда первой инстанции оставлен без измененияприводит агентство слова своего собеседника
Супруги были задержаны в 2024 году в Казани. Их машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, в салоне авто было найдено взрывчатое вещество массой около 9 кг.
По версии следствия, они собирались подорвать Амурский мост, который является частью Транссибирской магистрали и федеральной трассы М-58 "Амур". Предполагается, что действовали они по заданию украинских кураторов.
Обоим вменяется государственная измена, покушение на теракт и незаконная переводка боеприпасов.