Супруги, обвиняемые к подготовке теракта в Хабаровске, оставлены под стражей

Суд оставил под стражей супругов, собиравшихся взорвать мост в Хабаровске Супруги, обвиняемые к подготовке теракта в Хабаровске, оставлены под стражей

Москва23 окт Вести.Военный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста для бывшего заместителя начальника управления нацполитики Хабаровского края Владимира Фетисова и его жены Натальи Романенко, обвиняемых в подготовке теракта на Транссибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Суд рассмотрел апелляцию на решение продлить Фетисову и Романенко меру пресечения в виде содержания под стражей. Судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения приводит агентство слова своего собеседника

Супруги были задержаны в 2024 году в Казани. Их машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, в салоне авто было найдено взрывчатое вещество массой около 9 кг.

По версии следствия, они собирались подорвать Амурский мост, который является частью Транссибирской магистрали и федеральной трассы М-58 "Амур". Предполагается, что действовали они по заданию украинских кураторов.

Обоим вменяется государственная измена, покушение на теракт и незаконная переводка боеприпасов.