Суд приговорил боевика "Азова" к 20 годам за убийство жителя Мариуполя Боевика "Азова" приговорили к 20,5 годам за расстрел жителя Мариуполя

Москва19 ноя Вести.Суд приговорил боевика батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в России) к 20,5 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве жителя Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщили в Следственном комитете.

ГСУ СК России собраны доказательства, на основании которых украинский боевик запрещенного в РФ батальона "Азов" Кирилл Матий признан виновным в расстреле безоружного мужчины в апреле 2022 года на территории "Азовстали" говорится в сообщении

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

На видео, опубликованным СКР, Матий рассказал, что открыл огонь из автомата по безоружному мужчине на территории "Азовстали", который якобы не откликался и попытался убежать от боевика. Пострадавший был ранен в ногу, после чего Матий его расстрелял.