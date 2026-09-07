Программист с Камчатки оштрафован на 800 тысяч за призывы к помощи Украине

Суд приговорил к штрафу программиста с Камчатки, призывавшего помогать Украине Программист с Камчатки оштрафован на 800 тысяч за призывы к помощи Украине

Москва7 сен Вести.Штраф в 800 тысяч рублей получил инженер-программист, публиковавший в интернете призывы к финансированию Украины, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Камчатскому краю.

Фигурант признан виновным по п.п. "в" и "д" ч.2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, совершенные в сети интернет, по мотивам политической ненависти и вражды) отметили в сообщении

Уточняется, что мужчина использовал сайт для IT-специалистов для публикации ссылки на иностранный ресурс, где ведутся сборы на различные нужды Украины, включая покупку вооружения для ВСУ.

Во время следствия он раскаялся и пожертвовал денежные средства в поддержку бойцов СВО и мирных жителей, пострадавших от атак Украины.

Приговор вступил в законную силу.