Москва16 нояВести.Камчатский краевой суд вынес приговор 68-летнему местному жителю по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Управления ФСБ России.
Установлено, что после начала специальной военной операции мужчина установил конфиденциальное сотрудничество с кадровым сотрудником спецслужб Украины. По заданию зарубежного куратора, находясь в отпуске, он собрал и отправил ему информацию о расположении объектов Вооруженных сил РФ в одном из регионовговорится в публикации
Сотрудники ФСБ пресекли такую незаконная деятельность. При обыске по месту жительства фигуранта был изъят действующий паспорт гражданина Украины.
Рассмотрев материалы дела, суд приговорил жителя Камчатки к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на срок 1 год.