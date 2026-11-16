Житель Камчатки приговорен к 14 годам колонии строгого режима за госизмену

Суд приговорил жителя Камчатки к 14 годам колонии строгого режима за госизмену Житель Камчатки приговорен к 14 годам колонии строгого режима за госизмену

Москва16 ноя Вести.Камчатский краевой суд вынес приговор 68-летнему местному жителю по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Управления ФСБ России.

Установлено, что после начала специальной военной операции мужчина установил конфиденциальное сотрудничество с кадровым сотрудником спецслужб Украины. По заданию зарубежного куратора, находясь в отпуске, он собрал и отправил ему информацию о расположении объектов Вооруженных сил РФ в одном из регионов говорится в публикации

Сотрудники ФСБ пресекли такую незаконная деятельность. При обыске по месту жительства фигуранта был изъят действующий паспорт гражданина Украины.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил жителя Камчатки к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на срок 1 год.