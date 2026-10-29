Москва29 окт Вести.Арбитражный суд признал банкротом новосибирское ООО "ВПК-Ойл", которому принадлежит единственный в регионе нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из картотеки дел.

Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство говорится в карточке дела

С иском о признании компании банкротом в суд в марте обратился Московский кредитный банк. Причиной стал долг в 3,49 миллиарда рублей. При этом сумма основного долга составляла 2,97 миллиарда рублей, а остальное – это проценты.

В ходе судебного разбирательства в реестр были включены финансовые требования еще ряда кредиторов, в том числе ФНС.

ООО "ВПК-Ойл" является владельцем Коченевского НПЗ, единственного предприятия подобного рода в регионе. Он выпускает дизельное топливо, темные и светлые нефтепродукты. Мощность завода – порядка 720 тысяч тонн нефти в год.