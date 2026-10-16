Суд Ставрополья принял заявление о банкротстве агрохолдинга "Эко-культура" ФНС подала иск на 148 млн о банкротстве "Эко-культуры"

Москва16 окт Вести.Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление о банкротстве агропромышленного холдинга "Эко-культура", который специализируется на производстве овощей в закрытом грунте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитража.

Заявителем является межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области.

Сумма исковых требований составляет 148,126 млн рублей сказано в публикации

Обращение ФНС подано в рамках взыскания задолженности компании перед бюджетом.