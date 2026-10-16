Москва16 октВести.Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление о банкротстве агропромышленного холдинга "Эко-культура", который специализируется на производстве овощей в закрытом грунте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитража.
Заявителем является межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области.
Сумма исковых требований составляет 148,126 млн рублейсказано в публикации
Обращение ФНС подано в рамках взыскания задолженности компании перед бюджетом.